Актовый зал в новой школе Рязани оснастят на 24 млн рублей

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:35:50+03:00

Стройка школы на 1100 мест в рязанской Горроще.

В списке оборудования, которое планируют установить, шесть десятков позиций

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Актовый зал новой школы на 1100 мест в рязанской Горроще оснастят на 24 млн рублей. Такова максимальная цена контракта на электронном аукционе, который организует управление капитального строительства.

«Поставка, установка, крепление, подключение и наладка оборудования актового зала», - так звучит название лота.

В комплект оборудования, согласно аукционной документации, входит 59 позиций. Это демонстрационная панель 5,7х3,8 м, два проектора (в том числе широкоформатный), рулонный электрический экран, проекционный экран, широкополосная (мощностью не меньше 1200 Вт) и низкочастотная акустические системы, вокальная радиосистема, профессиональный свет, генератор сценического тумана и другое оборудование.

Напомним, занятия в новом здании на улице Полетаева должны начаться с 1 сентября 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU