11 Июнь 2020 2020-06-11T10:29:05+03:00

В центре Рязани легковушка провалилась в дыру в асфальте. Фото: RZN_Life.

Изменить размер текста: A A

11 июня в центре Рязани легковой автомобиль задним колесом провалился в яму на дороге. Видео с места происшествия на улице Есенина выложили в инстаграмме в RZN_Life. Судя по кадрам, колесо наполовину ушло под асфальт.

rzn_life Машина провалилась в яму на Есенина

Напомним, ранее администрация города заделала 15-сантиметровую выбоину на перекрестке улиц Коломенская и Западная, где местные жители соорудили незатейливый «памятник колдобине», опустив в лужу бесхозный унитаз (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU