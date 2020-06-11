В центре Рязани легковушка провалилась в дыру в асфальте
11 июня в центре Рязани легковой автомобиль задним колесом провалился в яму на дороге. Видео с места происшествия на улице Есенина выложили в инстаграмме в RZN_Life. Судя по кадрам, колесо наполовину ушло под асфальт.
Напомним, ранее администрация города заделала 15-сантиметровую выбоину на перекрестке улиц Коломенская и Западная, где местные жители соорудили незатейливый «памятник колдобине», опустив в лужу бесхозный унитаз (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU