У нового онкоцентра в Рязани перестанут пастись эвакуаторы
Напротив нового корпуса онкологического диспансера в Рязани организуют стоянку на 87 автомобилей. Еще пять мест предусмотрят прямо перед входом, в том числе для инвалидов. Об этом сообщили в областном министерстве строительного комплекса.
Отметим, что ранее автолюбители не раз замечали работающие на участке улицы Спортивной напротив старого медучреждения эвакуаторы.
«Сделайте нормальную парковку пожалуйста. В это заведение люди приезжают не развлечения ради, а по большой нужде», - обратился, по всей видимости, один из таких людей, на что и получил ответ минстроя.
Снос старого здания онкодиспансера в Рязани.
Напомним, на месте снесенного здания 1949 года постройки развернется стройка клинического центра аналогичного профиля на 250 коек. К концу года планируют возвести пять из девяти этажей, а в 2022 году - сдать объект в целом.
Там станет 10 операционных вместо 6. Поликлиника сможет принимать более 180 человек вдень В новом корпусе разместят отделение противоопухолевой лекарственной терапии и дневной стационар, анестезиолого-реанимационное отделение, онкохирургические отделения, патоморфологическую, цитологическую и клинико-диагностическую лаборатории, рентген и УЗИ отделения, эндоскопическую службу, кабинет психолога и кабинеты администрации больницы.
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ИСТОЧНИК KP.RU