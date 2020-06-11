Компания «Мармакс» сделает подарок владельцам квартир с террасами

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:46:47+03:00

В жилом комплексе «Голландия» осталось семь квартир с террасами

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Компания «Мармакс» сделает подарок всем владельцам квартир с террасами в Парковом квартале «Голландия».

Фото: компания "Мармакс".

— Мы знаем, как приятно чувствовать заботу о своем комфорте после покупки квартиры, поэтому наша команда готова удивлять. При покупке квартиры с террасой мы обустроим вашу террасу стильной ротанговой мебелью, — рассказали представители компании.

Ротанг относится к экологическим материалам, он совершенно безопасен и устойчив к любым погодным условиям. Личная лаунж-зона с видом на двор-парк будет отличным дополнением к покупке. Строительство Паркового квартала «Голландия» завершится во 2 квартале 2021 года.

Фото: компания "Мармакс".

— Проект отличается благоустройством двор-парка более 1 га с различными зонами отдыха для жителей разных возрастов. Каждая квартира будет сдаваться с предчистовой отделкой, с качественными железными дверями и панорамными окнами. В жилом комплексе осталось семь квартир с террасами, — отметили в пресс-центре.

Девелопер также поделился, что сейчас уже идет работы по благоустройству территории перед комплексом, а в скором времени начнутся работы обустройству к внутренней дворовой территории.

Фото: компания "Мармакс".

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ИСТОЧНИК KP.RU