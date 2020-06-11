В ЦКПиО высадят новые туи и можжевельник взамен засохших

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:34:52+03:00

Подрядчик вновь купит деревья, но высаживать уже будут специалисты

Изменить размер текста: A A

В Центральном парке культуры и отдыха высадят новые туи и можжевельник, сообщает пресс-служба администрации Рязани. По словам специалистов, деревья погибли, возможно, из-за неправильной посадки, так как полив проводился регулярно.

Власти поручили подрядчику заменить засохшие туи и можжевельник на новые, а работники муниципального предприятия их высадят.

Напомним, ранее погибшие растения обнаружили в Новослободском сквере - на одноименной улице засохла каждая вторая пирамидальная туя.

— Почему так произошло? — задает риторический вопрос известный в Рязани специалист по растениям Андрей Петруцкий. — Благоустройством занималась дорожная организация. Они привезли эти туи, побросали, как дрова, и так они какое-то время лежали. Саженцы польские, корни у них были в торфе – перед посадкой их необходимо было промочить, чего никто не сделал (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU