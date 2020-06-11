2020-06-11T09:34:52+03:00
Общество

В ЦКПиО высадят новые туи и можжевельник взамен засохших

Подрядчик вновь купит деревья, но высаживать уже будут специалисты
Яков РЫКОВ
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В ЦКПиО высадят новые туи и можжевельник взамен засохших. Фото: администрация Рязани.В ЦКПиО высадят новые туи и можжевельник взамен засохших. Фото: администрация Рязани.
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В Центральном парке культуры и отдыха высадят новые туи и можжевельник, сообщает пресс-служба администрации Рязани. По словам специалистов, деревья погибли, возможно, из-за неправильной посадки, так как полив проводился регулярно.

Власти поручили подрядчику заменить засохшие туи и можжевельник на новые, а работники муниципального предприятия их высадят.

Напомним, ранее погибшие растения обнаружили в Новослободском сквере - на одноименной улице засохла каждая вторая пирамидальная туя.

— Почему так произошло? — задает риторический вопрос известный в Рязани специалист по растениям Андрей Петруцкий. — Благоустройством занималась дорожная организация. Они привезли эти туи, побросали, как дрова, и так они какое-то время лежали. Саженцы польские, корни у них были в торфе – перед посадкой их необходимо было промочить, чего никто не сделал (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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