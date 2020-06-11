Перед зданием правительства в Рязани прошел пикет за открытие ТЦ

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:24:53+03:00

«Не мори нас голодом!», - такой призыв к главе региона содержался на плакате

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Предпринимательница провела одиночный пикет у здания областного правительства в Рязани. Она призвала губернатора Николая Любимова «решить вопрос с открытием торговых центров» и зачитала письмо от представителей малого бизнеса. Авторы письма убеждены, что власти нарушают их конституционные права и «убивают» малый бизнес.

«Каждый день простоя уничтожает нас. Предприниматели находятся на грани банкротства, многие уже полностью разорены. В отсутствии заработков мы постоянно несем расходы, от которых нас никто не освобождал», - сказала рязанка от лица коллег по несчастью.

При этом пикетчица посетовала, что принятые или анонсированные меры поддержки бизнеса в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса «смешны и незначительны». По ее словам, люди вынуждены продавать имущество и «загонять себя в долговую яму. «Не мори нас голодом!», - такой призыв к главе региона содержался на плакате.

Предприниматели заверили, что у ТЦ есть все ресурсы, чтобы соблюсти санитарные нормы, обеспечить максимально безопасные условия для персонала и посетителей.

Пикет за открытие ТЦ перед зданием правительства в Рязани .Источник - ok.ru/video/2872189454992

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ИСТОЧНИК KP.RU