11 Июнь 2020 2020-06-11T07:21:24+03:00

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Дирекция благоустройства заделала аварийную яму на пересечении улиц Коломенская и Западная, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Напомним, 10 июня в областном центре на перекрестке улиц Коломенская и Западная появился импровизированный «памятник» колдобине. В яму с лужей, глубина которой составляла 15 сантиметров, местные жители поместили унитаз. После того, как фотография разлетелась в СМИ и соцсетях, власти отреагировали и отправили на указанный участок дорожных рабочих.

Рязанские власти ликвидировали «памятник» дорожной колдобине. Фото: администрация Рязани.

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ИСТОЧНИК KP.RU