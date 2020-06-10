В перинатальном центре вновь будут появляться на свет малыши

10 Июнь 2020 2020-06-10T18:27:45+03:00

Уже 11 июня в перинатальном центре должны появиться новорожденные. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Как сообщили в оперативном штабе регионального правительства, Рязанский областной клинический перинатальный центр с 10 июня возобновил плановый прием.

Плановые пациентки начали поступать в медучреждение с 8 часов утра, и в первый день после возобновления работы в отделении патологии находились уже десять женщин, которым врачи рекомендовали рожать в перинатальном центре. В ближайшие дни запланирована госпитализация еще 10-15 пациенток.

Уже на второй день после открытия, 11 июня, запланированы роды у двух рязанок.

Напомним, во время карантина перинатальный центр использовался для приема короновирусных больных.

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ИСТОЧНИК KP.RU