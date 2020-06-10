Против экс-главы администрации Шилова возбудили еще два уголовных дела

10 Июнь 2020 2020-06-10T17:32:32+03:00

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Следственный комитет в Рязанской области возбудил еще два уголовных дела против бывшего главы администрации Шиловского городского поселения. Поводом для этого стали материалы управления ФСБ по региону, изобличающие экс-чиновника в превышении должностных полномочий.

В 2014 и 2015 годах «слуга народа» незаконно подписал договоры социального найма на бессрочное владение и пользование 1-комнатной и 2-комнатной квартирам площадью 30 и 47 «квадратов» с людьми, которые на это права не имели. Впоследствии жилье было приватизировано.

«Следователем с целью запрета отчуждения собственниками квартир в суд направлены ходатайства о наложении ареста на указанные квартиры, а в органы прокуратуры - ходатайства об обращении в суд с исками о признании незаконной сделки по предоставлению квартиры в собственность и возвращении ее в муниципальную собственность», - сообщает СУ СКР по Рязанской области.

Уточняется, что тот же экс-чиновник уже попадался на превышении должностных полномочий. В 2017 году тогдашний глава исполнительной власти райцентра Дмитрий Шариков аналогичным образом выписал двухэтажную квартиру площадью более 80 «квадратов» одному из подчиненных.

ИСТОЧНИК KP.RU