Рязанских выпускников будут доставлять до пункта сдачи ЕГЭ

10 Июнь 2020 2020-06-10T17:15:34+03:00

Для выпускников этого года ждут главного испытания. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Муниципальные образования должны посодействовать в этом минобру

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Стали известны некоторые особенности организации проведения единого государственного экзамена в 2020 году. В частности, для выпускников школ организуют доставку до пунктов проведения итоговой аттестации и обратно.

Такая процедура организации прописана в распоряжении правительства Рязанской области от 10 июня. В документе говорится, что «администрациям муниципальных образований рекомендовано оказать содействие региональному министерству образования и молодежной политики в осуществлении организованных перевозок».

Как говорится в распоряжении, такая мера предпринята «в целях недопущения угрозы распространения на территории Рязанской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

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ИСТОЧНИК KP.RU