Стала известная дата проведения выборов в Рязанскую областную Думу
13 сентября в Рязанской области пройдут выборы в региональный парламент. Об этом стало известно во время заседания Рязанской областной Думы. Депутаты решили, что провести выборы логично 13 сентября - в единый день голосования.
— В условиях ограничительных мер из-за коронавирусной пандемии кандидаты могут доносить информацию и агитировать за свое избрание в СМИ и интернете, — отметил председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.
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ИСТОЧНИК KP.RU