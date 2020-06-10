2020-06-10T15:05:44+03:00
Политика

Стала известная дата проведения выборов в Рязанскую областную Думу

Кандидаты будут агитировать за себя через СМИ и интернет
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13 сентября в Рязанской области пройдут выборы в региональный парламент. Об этом стало известно во время заседания Рязанской областной Думы. Депутаты решили, что провести выборы логично 13 сентября - в единый день голосования.

— В условиях ограничительных мер из-за коронавирусной пандемии кандидаты могут доносить информацию и агитировать за свое избрание в СМИ и интернете, — отметил председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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