В четверг на четырех улицах Рязани отключат электричество
11 июня в Рязани на нескольких улицах отключат электричество, сообщает администрация города. По информации властей, причина отключения – валка аварийных деревьев.
В четверг с 09:30 до 15:00 электричества не будет по следующим адресам:
- ул. Боголюбова, дома с 3 по 102, д. 105, д. 107, д. 109, д.125;
- ул. Белинского, д. 20, д. с 22 по 30, д. 32;
- ул. Кальновский тупик, дома с 3 по 9, дома с 13 по 19 (нечетная сторона);
- Касимовское шоссе, д. 30 стр. 5, д. с 32 стр. 1по 32 стр. 32.
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ИСТОЧНИК KP.RU