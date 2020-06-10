Коронавирус в Рязани выявили еще у 64 человек. Всего в регионе 4228 зараженных
10 июня в Рязанской области выявили еще 64 случая заражения коронавирусом, сообщает оперативная группа правительства.
Всего с начала пандемии в Рязанском регионе коронавирус подтвердился у 4228 человек. Еще 59 положительных тестов находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 4287 человека.
«Мероприятия, необходимые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, осуществляются в полном объеме», - докладывают чиновники.
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ИСТОЧНИК KP.RU