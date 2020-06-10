10 Июнь 2020 2020-06-10T12:34:33+03:00

Любимов сказал, когда в Рязани могут открыть детские лагеря. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти прорабатывают вопрос по отправке на отдых в первую очередь детей, переболевших коронавирусом

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Детские оздоровительные лагеря могут открыться уже в июле. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов во время очередного совещания.

— Сначала планируем открыть 324 профильные организации, в которых смогут отдохнуть 11 тысяч детей. Прорабатываем возможность проведения оздоровительной смены в первую очередь для детей, перенесших коронавирус, — сказал Любимов. — Но решение о начале работы детских летних лагерей будет приниматься не раньше второго этапа снятия ограничений по коронавирусу. Надеюсь, что как раз с 1 и 15 июля соответственно у нас в регионе это станет возможным.

Напомним, на подготовку и проведение оздоровительной кампании в областном и муниципальных бюджетах выделили более 356 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU