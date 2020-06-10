На рязанском храме установили электронное табло, где цитируют святых отцов

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:45:13+03:00

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На Борисо-Глебском соборе Рязани, расположенном рядом с десантным училищем появилось цифровое табло, на которое выводятся слова и изречения святых отцов.

Ноу-хау смонтировали над аркой-проходом под церковью, которая выводит на территорию бывшего Загородного спиртзавода. Сегодня здесь расположен элитный жилой комплекс «Борисо-Глебский». Пожалуй, именно жители этих домов и станут основными читателями мудростей.

Возможно, табло нарушает старинный образ храма, который является памятником истории и культуры, но выглядит такое решение, по крайней мере, оригинально.

Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

ИСТОЧНИК KP.RU