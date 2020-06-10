«Единая Россия» направит наблюдателей на все участки общенародного голосования

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:25:43+03:00

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Все заинтересованы в том, чтобы общенародное голосование по поправкам в Конституцию прошло открыто и честно, строго в рамках закона, так, чтобы его результат ни у кого не вызывал сомнений. Со своей стороны, «Единая Россия» постарается это обеспечить. Об этом заявил заместитель секретаря Генсовета партии Евгений Ревенко в ходе первого заседания координационного совета при Общественной палате РФ по взаимодействию с политическими партиями в осуществлении общественного контроля за общероссийским голосованием по изменениям в основной закон страны.

«У нас накоплен большой опыт работы в ходе избирательных кампаний, в том числе, по наблюдению за ходом голосования в день выборов», — добавил Евгений Ревенко.

Он заметил, что в период пандемии коронавируса на базе приемных «Единой России» по всей стране были развернуты волонтерские центры.

«В их работу вовлечено огромное количество добровольцев. Очевидно, что многие из них окажут нам помощь в наблюдении за ходом голосования, — считает заместитель секретаря Генсовета партии. — Мы постараемся направить наших наблюдателей на все участки».

Евгений Ревенко напомнил, что «Единая Россия» принимала активное участие в работе над поправками — еще до пандемии в регионах прошло обсуждение ключевых положений, которые предлагались к внесению в основной закон страны. Эти предложения были переданы в рабочую группу по поправкам, в которой также работали представители партии. Часть предложений от регионов вошла в итоговую редакцию.

«Пожалуй, самое важное, что учтено мнение людей. И таким образом мы можем говорить, что результат предстоящего голосования по поправкам станет своего рода новым общероссийским консенсусом, объединяющим всех жителей страны», — уверен Евгений Ревенко.

По его мнению, на фоне последних событий, общей борьбы с коронавирусом видна своевременность и важность прежде всего блока социальных поправок в Конституцию.

«Забота о человеке, его благополучие — основа государственной политики. В случае принятия поправки закрепят важные для всех нас вещи. Это, прежде всего, качественная медицина, индексация пенсий и пособий, традиционные семейные ценности, забота о детях и многое другое», — отметил заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия».

Напомним, 29 мая между региональным отделением партии «Единая Россия» и Общественной палатой Рязанской области прошла церемония подписания соглашения о сотрудничестве. Документ предполагает совместную работу, которая обеспечит участие общественных наблюдателей в процедуре голосования за изменения в Конституцию РФ, подсчете голосов и подведении итогов.

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ИСТОЧНИК KP.RU