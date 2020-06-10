10 Июнь 2020 2020-06-10T10:13:11+03:00

Рязанская фирма с нарушениями поставила в Беларусь 24 тонны шампиньонов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В рязанский Россельхдзор поступило обращение Национальной организации по карантину и защите растений Республики Беларусь о нарушении единых карантинных фитосанитарных требований ЕАЭС при поставках подкарантинной продукции.

Установлено, что в апреле 2020 года ООО «Рязань Мушрумс Групп» направила в Республику Беларусь две партии свежих шампиньонов общим весом 24 тонны. Однако, на упаковке, грибов отсутствовала маркировка.

В итоге юридическое лицо привлекли к административной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU