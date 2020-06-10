Рязанская фирма с нарушениями поставила в Беларусь 24 тонны шампиньонов
В рязанский Россельхдзор поступило обращение Национальной организации по карантину и защите растений Республики Беларусь о нарушении единых карантинных фитосанитарных требований ЕАЭС при поставках подкарантинной продукции.
Установлено, что в апреле 2020 года ООО «Рязань Мушрумс Групп» направила в Республику Беларусь две партии свежих шампиньонов общим весом 24 тонны. Однако, на упаковке, грибов отсутствовала маркировка.
В итоге юридическое лицо привлекли к административной ответственности.
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ИСТОЧНИК KP.RU