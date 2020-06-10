10 Июнь 2020 2020-06-10T09:53:26+03:00

Во время ночной рыбалки дайвер наткнулся на труп рязанца. Фото: издательство "Пресса".

Тело мужчины лежало в камышах с декабря прошлого года

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5 июня во время ночной рыбалки в Пронском районе дайвер обнаружил в камышах утопленника, сообщает издательство «Пресса». Тело мужчины находилось буквально в ста метрах от Новомичуринской спасательной станции.

Полиция и Следственный комитет работали на месте происшествия практически до утра. Как оказалось, тело лежало в камышах с декабря 2019 года.

Вскоре была установлена личность погибшего. Им оказался 30-летний житель Новомичуринска, злоупотреблявший спиртным.

В конце прошлого года родственники заявили о его пропаже. Брат, которого вызвали на место происшествия, опознал родного человека по одежде.

В настоящее время Михайловским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU