Во время ночной рыбалки дайвер наткнулся на труп рязанца
5 июня во время ночной рыбалки в Пронском районе дайвер обнаружил в камышах утопленника, сообщает издательство «Пресса». Тело мужчины находилось буквально в ста метрах от Новомичуринской спасательной станции.
Полиция и Следственный комитет работали на месте происшествия практически до утра. Как оказалось, тело лежало в камышах с декабря 2019 года.
Вскоре была установлена личность погибшего. Им оказался 30-летний житель Новомичуринска, злоупотреблявший спиртным.
В конце прошлого года родственники заявили о его пропаже. Брат, которого вызвали на место происшествия, опознал родного человека по одежде.
В настоящее время Михайловским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства случившегося.
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ИСТОЧНИК KP.RU