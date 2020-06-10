2020-06-10T09:31:26+03:00
Общество

В Рязани на перекрестке дорог установили «памятник» колдобине

Унитаз поместили в одну из ям на улице Коломенской
Яков РЫКОВ
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В Рязани на перекрестке дорог установили «памятник» колдобине. Фото: Дen Давыдоff | https://vk.com/rznnews62В Рязани на перекрестке дорог установили «памятник» колдобине. Фото: Дen Давыдоff | https://vk.com/rznnews62
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В Рязани появился «памятник» колдобине. Фотографии с унитазом, который разместили в яме на дороге, опубликованы в паблике НРВК.

«Перед пересечением улицы Коломенская с улицей Западная обнаружил вот такой памятник "рязанской колдобине". Сам лично в эту яму неделю назад влетел во время дождей, думал, колесо отвалится. Вот кто-то оригинально так отметил, данную выбоину», — написал автор снимка Дen Давыдоff.

По словам мужчины, он замерил глубину ямы, оказалось, что она составляет около 15 сантиметров.

«Даже в гугл-карте ее видно, скоро будет видно яму с унитазом из космоса», - написал подписчик паблика.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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