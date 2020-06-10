Под Рязанью произошла утечка серной кислоты из цистерны

10 Июнь 2020 2020-06-10T09:15:36+03:00

Проблемный вагон отбуксировали в тупик и перелили содержимое

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9 июня на станции Рыбное в Рязанской области произошла утечка серной кислоты из железнодорожной цистерны. Информация об инциденте поступила в 23.50, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Называется конкретное место – железнодорожный путь №19 парка «А». Когда утечку обнаружили, состав расцепили, а проблемный вагон грузового состава отбуксировали на обесточенный тупиковый путь. Там H2SO4 перекачали в другую, исправную цистерну.

Никто не пострадал. На место происшествия выезжал пожарный автомобиль.

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ИСТОЧНИК KP.RU