10 Июнь 2020 2020-06-10T07:15:56+03:00

С 11 июня по Рязани вновь будет ходить маршрутка №91.

Однако сам маршрут несколько изменится

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С 11 июня в Рязани вновь начинает курсировать маршрутка №91, сообщает пресс-служба городской администрации. Однако, в маршрут «улица Новаторов – Микрорайон №1 (Дашково-Песочня») внесут несколько изменений.

Теперь автобусы будут следовать по улицам 7-й Мервинский проезд, Мервинской, Свободы, Грибоедова, Большая.

От остановки «Касимовское шоссе» в сторону конечной остановки «Микрорайон №1» маршрутка будет двигаться по улице Большая, улице Тимакова, Касимовскому шоссе через остановку «Кафе Восток», в обратном направлении по улицам Полевая и Большая.

По словам чиновников, эти изменения позволят «улучшить транспортное обслуживание ул. 7-й Мервинский проезд, Мервинской ул., ул. Большая, где введены в эксплуатацию многоквартирные жилые дома, а также ведется застройка новых».

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ИСТОЧНИК KP.RU