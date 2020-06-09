2020-06-09T20:22:35+03:00
Общество

В Рязани в новом сквере на Новослободской засохла каждая вторая туя

Рассказываем, почему так произошло
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Сквер на Новослободской. 9 июня. Сухие пирамидальные туи.Сквер на Новослободской. 9 июня. Сухие пирамидальные туи.
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Рязанцы обратили внимание, что в Рязани в Новослободском сквере на одноименной улице засохла каждая вторая пирамидальная туя.

Напомним, что сквер разбили в конце прошлого года на месте бывших бараков в рамках к подготовке к проекту «Новогодняя столица - 2020». Увы, сегодня сквер встречает гостей разросшейся травой (ее почему-то не косят) и сухими пирамидальными туями.

- Почему так произошло? – задает риторический вопрос известный в Рязани специалист по растениям Андрей Петруцкий. – Благоустройством занималась дорожная организация. Они привезли эти туи, побросали, как дрова, и так они какое-то время лежали. Саженцы польские, корни у них были в торфе – перед посадкой их необходимо было промочить, чего никто не сделал. К растению нужен соответствующий подход… К тому же весной поливкой тоже никто не занимался. Результат на лицо. Лучше бы использовали отечественные саженцы, они идут не в торфе, а с комом глины – влага сохраняется дольше. Приживаемость лучше. В таком виде сквер, конечно, существовать не может - это позор. Администрация просто обязана предпринять какие-то шаги.

Сквер на Новослободской. Трава не скошена.

Сквер на Новослободской. Трава не скошена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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