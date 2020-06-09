2020-06-09T16:30:14+03:00
Общество

Захар Прилепин обратил внимание на скопинских военных мифотворцев

Районные чиновники упорно не замечают настоящую дату освобождения города
Антон ВОХЕЧ
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Прилепин заинтересовался не только судьбой рыбновских жителей, но и мифотворцами из родного Скопина.Прилепин заинтересовался не только судьбой рыбновских жителей, но и мифотворцами из родного Скопина.Фото: Павел АВЕРИН
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Во время его визита в Рязань мы поговорили с уроженцем Скопинского района, знаменитым писателем Захаром Прилепиным. В частности, о мифотворчестве на тему Великой Отечественной войны. И начали с родного для писателя Скопина, где чиновники районной администрации упорно не хотят замечать того факта, что освободили райцентр от фашистов 26 ноября 1941 года, продолжая отмечать эту радостную дату 28 числа.

- Мифотворчество носит современный характер, потому что если бы при товарище Сталине попытались приписать себе лишних героев, то за это голову снесли. И одним градоначальником стало бы меньше, - сыронизировал Захар. – Каждый город пытается свою историю расписать, и сделать так, чтобы получить какой-то куш из регионального и федерального бюджета. Но надо найти баланс, чтобы и праздник остался, и мы не вводили в заблуждение людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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