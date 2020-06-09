Захар Прилепин обратил внимание на скопинских военных мифотворцев

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:30:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Во время его визита в Рязань мы поговорили с уроженцем Скопинского района, знаменитым писателем Захаром Прилепиным. В частности, о мифотворчестве на тему Великой Отечественной войны. И начали с родного для писателя Скопина, где чиновники районной администрации упорно не хотят замечать того факта, что освободили райцентр от фашистов 26 ноября 1941 года, продолжая отмечать эту радостную дату 28 числа.

- Мифотворчество носит современный характер, потому что если бы при товарище Сталине попытались приписать себе лишних героев, то за это голову снесли. И одним градоначальником стало бы меньше, - сыронизировал Захар. – Каждый город пытается свою историю расписать, и сделать так, чтобы получить какой-то куш из регионального и федерального бюджета. Но надо найти баланс, чтобы и праздник остался, и мы не вводили в заблуждение людей.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Военное предательство в год 75-летия Великой Победы

Газета «Комсомольская правда», в которой публиковался и которую любил известный писатель Константин Симонов, не могла остаться в стороне от темы сноса его дома в Рязани (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU