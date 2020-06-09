2020-06-09T16:22:50+03:00
Общество

В жару дороги Рязани начали поливать водой

Цель - поберечь асфальтовое покрытие и смыть пыль
Антон КОНОВАЛОВ
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В жару дороги Рязани начали поливать водой. Фото: администрация Рязани.В жару дороги Рязани начали поливать водой. Фото: администрация Рязани.
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В Рязани дороги начали поливать водой из-за жары. Как сообщает пресс-служба администрации, городские службы преследуют цель не только смыть накопившуюся пыль, но и поберечь асфальтовое покрытие.

«В жару асфальт больше подвержен разрушению и деформации. Из-за этого на нем могут образовываться колеи от автомобильных колес», - пишет admrzn.ru.

Полив организует Дирекция благоустройства города. Спецтехника выезжает на улицу, когда температура воздуха превышает 25 градусов.

Клумбы и зеленые насаждения в зной тоже не остаются без внимания - их поливают каждый день рано утром, заверили власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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