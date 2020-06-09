2020-06-09T14:22:26+03:00
Общество

В Рязани началось строительство онкологического центра

Сейчас рабочие сносят старые корпуса. Срок сдачи объекта – конец 2022 года
Яков РЫКОВ
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В Рязани началось строительство онкологического центра.В Рязани началось строительство онкологического центра.
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В Рязани началось строительство онкологического центра, сообщает регионально министерство здравоохранения. Сначала рабочие снесут старое здание диспансера, которое построили еще в 1949 году. На его месте и появится новый корпус.

На месте строительства снесут конструкции здания, удалят стекла и электропроводку, разрушат верхнюю часть сооружения. Потом строители подготовят котлован, распределят инженерные коммуникации. Ожидается, что к концу текущего года возведут первые пять этажей здания.

Напомним, согласно проекту, онкологический центр будет девятиэтажным, включая цокольный этаж. Корпус рассчитан на 250 коек. В новом здании разместится поликлиника, рассчитанная на прием свыше 180 человек в день. Кроме этого, в новом центре появятся десять операционных, вместо прежних шести.

В Рязани началось строительство онкологического центра.

В Рязани началось строительство онкологического центра.

ЧТО ЕЩЕ БУДЕТ В НОВОМ ОНКОЦЕНТРЕ

В новом онкологическом центре разместят отделение противоопухолевой лекарственной терапии и дневной стационар, анестезиолого-реанимационное отделение, онкохирургические отделение, а также, патоморфологическую, цитологическую и клинико-диагностическую лаборатории, рентген и УЗИ отделения, эндоскопическую службу, кабинет психолога и кабинеты администрации больницы.

Срок сдачи объекта – конец 2022 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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