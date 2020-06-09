В Рязанской области ожидается резкое снижение количества выявленных случаев COVID-19

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:10:37+03:00

Оперативный штаб представил информацию о людях, прошедших первый положительный тест

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Утром во вторник, 9 июня, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области представил новые данные по распространению заразы в регионе.

Выявлены 76 новых случаев. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 4164 человек.

Еще 64 положительных теста находится на подтверждении в Роспотребнадзоре. Этот показатель минимальный с 4 мая, когда фиксировался 61 новый случай.

В общей сложности в регионе под наблюдением врачей находятся 4228 человек (подтвержденные и условно подтвержденные случаи).

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ИСТОЧНИК KP.RU