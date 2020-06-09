В Рязанской области ожидается резкое снижение количества выявленных случаев COVID-19
Утром во вторник, 9 июня, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области представил новые данные по распространению заразы в регионе.
Выявлены 76 новых случаев. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 4164 человек.
Еще 64 положительных теста находится на подтверждении в Роспотребнадзоре. Этот показатель минимальный с 4 мая, когда фиксировался 61 новый случай.
В общей сложности в регионе под наблюдением врачей находятся 4228 человек (подтвержденные и условно подтвержденные случаи).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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