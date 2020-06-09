Во Дворце торжеств Рязани молодожены расписались в масках

9 Июнь 2020 2020-06-09T09:29:10+03:00

Изменить размер текста: A A

«А теперь жених может поцеловать невесту». Или не может? Во Дворце торжеств в Рязани за два дня зарегистрировали брак 76 пар молодоженов. Об этом сообщает главное региональное управление ЗАГС.

Торжественная церемония, судя по фотографиям, прошла в масках из-за пандемии коронавируса. Необычно, но с учетом введенного в Рязанской области масочного режима по-другому, похоже, быть и не могло. Ведь речь идет об одном из органов исполнительной власти.

Кстати, заявления на регистрацию брака пока принимают только дистанционно – через сайт госуслуг. При этом в ЗАГСе предупреждают: возможны технические неполадки, поэтому убедитесь, что заявление поступило, позвонив по телефону территориального отдела.

ИСТОЧНИК KP.RU