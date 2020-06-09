Во Дворце торжеств Рязани молодожены расписались в масках
«А теперь жених может поцеловать невесту». Или не может? Во Дворце торжеств в Рязани за два дня зарегистрировали брак 76 пар молодоженов. Об этом сообщает главное региональное управление ЗАГС.
Торжественная церемония, судя по фотографиям, прошла в масках из-за пандемии коронавируса. Необычно, но с учетом введенного в Рязанской области масочного режима по-другому, похоже, быть и не могло. Ведь речь идет об одном из органов исполнительной власти.
Кстати, заявления на регистрацию брака пока принимают только дистанционно – через сайт госуслуг. При этом в ЗАГСе предупреждают: возможны технические неполадки, поэтому убедитесь, что заявление поступило, позвонив по телефону территориального отдела.
ИСТОЧНИК KP.RU