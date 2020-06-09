Во вторник в Рязани на 15 улицах отключат холодную воду

9 Июнь 2020 2020-06-09T07:52:05+03:00

Во вторник в Рязани 15 улиц останутся без холодной воды. Фото: Мария ЛЕНЦ

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9 июня на нескольких улицах Рязани отключат холодную воду, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – аварийно-восстановительные работы на водопроводе.

Во вторник с 09:00 до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- ул. Совхозная;

- 1-й Совхозный проезд;

- ул. 8 Марта;

- ул. Гражданская;

- 1-й Гражданский проезд;

- ул. Электрозаводская, дома с 2 по 32;

- ул. Радиозаводская;

- ул. Лермонтова, д. 9а, д. 5/1, д. 2 (школа №36);

- ул. Попова;

- 1-й проезд Новой;

- 2-й проезд Новой;

- 3-й проезд Новой;

- 4-й проезд Новой;

Во вторник с 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- ул. Связи, д. 7, д. 9, д. 9а, д. 11, д. 11а, д. 13, д. 15, д. 17, д. 17а (школа №38), д. 10, д. 12, д. 14, д. 14в, д. 14в стр. 4, д. 16, д. 18, д. 20, д. 22;

- ул. Соколовская, д. 2а.

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ИСТОЧНИК KP.RU