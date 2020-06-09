Во вторник в Рязани на 15 улицах отключат холодную воду
9 июня на нескольких улицах Рязани отключат холодную воду, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – аварийно-восстановительные работы на водопроводе.
Во вторник с 09:00 до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:
- ул. Совхозная;
- 1-й Совхозный проезд;
- ул. 8 Марта;
- ул. Гражданская;
- 1-й Гражданский проезд;
- ул. Электрозаводская, дома с 2 по 32;
- ул. Радиозаводская;
- ул. Лермонтова, д. 9а, д. 5/1, д. 2 (школа №36);
- ул. Попова;
- 1-й проезд Новой;
- 2-й проезд Новой;
- 3-й проезд Новой;
- 4-й проезд Новой;
Во вторник с 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:
- ул. Связи, д. 7, д. 9, д. 9а, д. 11, д. 11а, д. 13, д. 15, д. 17, д. 17а (школа №38), д. 10, д. 12, д. 14, д. 14в, д. 14в стр. 4, д. 16, д. 18, д. 20, д. 22;
- ул. Соколовская, д. 2а.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU