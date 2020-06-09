Под путепроводом на Московском шоссе увеличат трубу дождеприемника
В Рязани проработают варианты решения проблемы с регулярными затоплениями под путепроводом на Московском шоссе. Об этом стало известно во время совещания в администрации города.
В частности, специалисты попробуют увеличить диаметр трубы от дождеприемника, что в несколько раз якобы увеличит пропускную способность.
Напомним, на минувшей неделе в Рязани прошли ливни, и выпало более полумесячной нормы осадков. В нескольких местах города ливневые канализации не справились с потоком воды, и образовались огромные подтопления. В первую очередь это одна из самых низких точек – под путепроводом на Московском шоссе в районе ТД «Барс», а также перекресток в районе ТРЦ «Атрон Сити».
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ИСТОЧНИК KP.RU