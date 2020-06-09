Под путепроводом на Московском шоссе увеличат трубу дождеприемника

9 Июнь 2020 2020-06-09T06:15:36+03:00

Рязанские власти принимают меры, чтобы в районе «Барса» больше не было подтоплений после мощных ливней

Изменить размер текста: A A

В Рязани проработают варианты решения проблемы с регулярными затоплениями под путепроводом на Московском шоссе. Об этом стало известно во время совещания в администрации города.

В частности, специалисты попробуют увеличить диаметр трубы от дождеприемника, что в несколько раз якобы увеличит пропускную способность.

Напомним, на минувшей неделе в Рязани прошли ливни, и выпало более полумесячной нормы осадков. В нескольких местах города ливневые канализации не справились с потоком воды, и образовались огромные подтопления. В первую очередь это одна из самых низких точек – под путепроводом на Московском шоссе в районе ТД «Барс», а также перекресток в районе ТРЦ «Атрон Сити».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU