С 9 по 14 июня изменится расписание рязанских электричек
В расписании движения электропоездов произойдут следующие изменения:
Сасовское направление:
9 июня
Электропоезд (далее - Э/П) № 6024 Рязань – Гавердово, отправлением в 17.08, будет отправляться в 16.54
Э/П № 6038 Рязань – Шилово, отправлением в 21.56, будет отправляться в 22.05
Э/П № 6045 Сасово – Рязань, прибытием в 16.25, будет прибывать в 16.28
Э/П № 6023 Гавердово – Рязань, прибытием в 17.47, будет прибывать в 17.43
Э/П № 6025 Гавердово – Рязань, прибытием в 19.26, будет прибывать в 19.16
Э/П № 6035 Ясаково – Рязань, прибытием в 19.46, будет прибывать в 19.52
Э/П № 6049 Сасово – Рязань, прибытием в 21.52, будет прибывать в 21.50
10 июня
Э/П № 6032 Рязань – Ясаково, отправлением в 8.28, будет отправляться в 7.39
Э/П № 6042 Рязань – Сасово, отправлением в 6.38, будет отправляться в 5.30
Э/П № 6022 Рязань – Гавердово, отправлением в 9.21, будет отправляться в 9.17
Э/П № 6046 Рязань – Сасово, отправлением в 14.35, будет отправляться в 14.31
Э/П № 6043 Сасово – Рязань, прибытием в 11.45, будет прибывать в 11.49
Московское направление:
9 июня
Э/П № 6017 Рязань-1 – Рыбное, отправлением в 19.16, будет отправляться в 19.31
10 июня
Э/П № 6002 Рыбное – Рязань-1, прибытием в 6.08, будет прибывать в 5.08
Ряжское направление
12, 14 июня
Э/П № 6320 Рязань – Ряжск, отправлением в 5.30, будет отправляться в 3.31
Э/П № 6304 Рязань – Ряжск, отправлением в 9.00, будет отправляться в 9.09
Э/П № 6303 Ряжск – Рязань, прибытием в 10.39, будет прибывать в 12.22
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ИСТОЧНИК KP.RU