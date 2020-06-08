8 Июнь 2020 2020-06-08T23:16:43+03:00

С 9 по 14 июня изменится расписание рязанских электричек. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Изменения коснутся всех направлений

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В расписании движения электропоездов произойдут следующие изменения:

Сасовское направление:

9 июня

Электропоезд (далее - Э/П) № 6024 Рязань – Гавердово, отправлением в 17.08, будет отправляться в 16.54

Э/П № 6038 Рязань – Шилово, отправлением в 21.56, будет отправляться в 22.05

Э/П № 6045 Сасово – Рязань, прибытием в 16.25, будет прибывать в 16.28

Э/П № 6023 Гавердово – Рязань, прибытием в 17.47, будет прибывать в 17.43

Э/П № 6025 Гавердово – Рязань, прибытием в 19.26, будет прибывать в 19.16

Э/П № 6035 Ясаково – Рязань, прибытием в 19.46, будет прибывать в 19.52

Э/П № 6049 Сасово – Рязань, прибытием в 21.52, будет прибывать в 21.50

10 июня

Э/П № 6032 Рязань – Ясаково, отправлением в 8.28, будет отправляться в 7.39

Э/П № 6042 Рязань – Сасово, отправлением в 6.38, будет отправляться в 5.30

Э/П № 6022 Рязань – Гавердово, отправлением в 9.21, будет отправляться в 9.17

Э/П № 6046 Рязань – Сасово, отправлением в 14.35, будет отправляться в 14.31

Э/П № 6043 Сасово – Рязань, прибытием в 11.45, будет прибывать в 11.49

Московское направление:

9 июня

Э/П № 6017 Рязань-1 – Рыбное, отправлением в 19.16, будет отправляться в 19.31

10 июня

Э/П № 6002 Рыбное – Рязань-1, прибытием в 6.08, будет прибывать в 5.08

Ряжское направление

12, 14 июня

Э/П № 6320 Рязань – Ряжск, отправлением в 5.30, будет отправляться в 3.31

Э/П № 6304 Рязань – Ряжск, отправлением в 9.00, будет отправляться в 9.09

Э/П № 6303 Ряжск – Рязань, прибытием в 10.39, будет прибывать в 12.22

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ИСТОЧНИК KP.RU