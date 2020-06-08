2020-06-08T18:44:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Врачей ОКБ в Рязани впечатлил эффект лекарств от коронавируса

Главврач рассказал о клинических испытаниях в медучреждении и методике помощи тяжелым пациентам
Антон КОНОВАЛОВ
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Главный врач рязанской ОКБ Дмитрий Хубезов.Главный врач рязанской ОКБ Дмитрий Хубезов.
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Специалисты Областной клинической больницы в Рязани высказались об эффекте препаратов для лечения коронавирусной инфекции, клинические испытания которых проводятся в медицинском учреждении.

«Первые результаты есть, и они впечатляют», - ретранслировал мнение сотрудников главный врач Дмитрий Хубезов.

На личной странице во «ВКонтакте» в записи от 8 июня руководитель напомнил, что испытания сразу трех препаратов начались на минувшей неделе. По его словам, ОКБ первая включила в протокол исследования троих пациентов.

«Это значит, что рязанцы первыми начали получать помощь новыми препаратами, которые называют «таблетка надежды», - заметил Хубезов.

Как и губернатор, главврач назвал только одно из лекарств - на основе фавипиравира, разработанного в Японии задолго до пандемии и до сих пор широко не применявшегося. О двух других известно лишь, что они предназначены для тяжелых пациентов.

Также Хубезов прокомментировал эффект гипербарической оксигенации, которую начали применять в ОКБ. Людей с тяжелым течением болезни помещают в герметичную камеру, где создается повышенное давление кислорода.

- Сразу же уменьшается одышка, улучшается общее самочувствие, снижается температура тела, - пишет главврач.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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