2020-06-08T17:09:20+03:00
Происшествия

Под Рязанью мужчина угрожал полицейским гранатой

Так он пытался не допустить обыска в своем жилище
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязани заключили под стражу мужчину, угрожавшему гранатой сотрудникам полиции, сообщает областное СУ СКР. Так житель близлежащего поселка Стенькино попытался не допустить обыска у себя дома.

Инцидент произошел 1 июня. Поводом для визита полицейских (при них был соответствующий ордер) стали подозрения в незаконном обороте наркотиков и оружия. Подтвердились ли эти подозрения, не сообщается, но реакция хозяина жилища весьма красноречива.

«На законные требования полицейских открыть дверь, обвиняемый ответил отказом и стал угрожать им применением насилия, в том числе высказывая угрозы подрыва гранаты», - сообщает пресс-служба суда.

В итоге агрессора задержали. Граната оказалась учебной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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