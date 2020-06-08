Любимов объяснил, почему в Рязани до сих пор не открыли детские сады

8 Июнь 2020 2020-06-08T16:09:32+03:00

Все дело в рекомендациях Роспотребнадзора. Региону до третьего этапа снятия ограничений еще далеко

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Губернатор Николай Любимов рассказал в эфире ГТРК «Ока», почему в Рязани до сих пор не могут открыть детские сады. По его словам, все дело в рекомендациях Роспотребнадзора.

— Мы не можем вот взять сейчас и все пооткрывать, потому что не можем подвергать опасности жизнь и здоровье людей. В других регионах власти поторопились перейти на другой этап ограничений - и заболеваемость сразу стала расти, — заявил глава региона.

По словам Любимова, основной показатель для перехода на другой этап снятия ограничений - это заболеваемость.

— У нас он сейчас на уровне 0,8 - это количество заболевших на 100 тысяч жителей по каждому дню понедельно, — продолжает губернатор. — Чтобы мы могли ввести второй этап, у нас должна быть заболеваемость 0,5. А детские сады открываются на третьем этапе, когда показатель заболеваемости составит 0,2.

Напомним, при втором этапе возможно открытие дежурных групп в детсадах. В тоже время отметим, что в настоящее время в Рязани подготовка к открытию детских садов идет полным ходом (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU