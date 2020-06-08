2020-06-08T15:10:38+03:00
Политика

Юлия Рокотянская поздравила социальных работников Рязани

Глава муниципального образования пожелала соцработникам крепкого здоровья и счастья
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Юлия Рокотянская поздравила социальных работников Рязани.Юлия Рокотянская поздравила социальных работников Рязани.
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Глава муниципального образования Рязани Юлия Рокотянская поздравила социальных работников с праздником.

Уважаемые социальные работники Рязани!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! У вас удивительное призвание – помогать людям. Каждый день вы облегчаете жизнь людям с инвалидностью, пожилым и немощным, дарите надежду семьям, попавшим в трудную ситуацию. В ваших сердцах живет отзывчивость, душевность, доброта – этим качествам невозможно научиться, они даруются лучшим людям!

Дорогие социальные работники! Благодарю вас за бесценный труд и желаю крепкого здоровья и счастья. Для вас нет понятия «чужое горе». Пусть все добро, которое вы отдаете нуждающимся, возвращается к вам сторицей. Всего наилучшего!

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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