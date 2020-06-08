2020-06-08T14:06:23+03:00
Общество

Опергруппа: Детские сады Рязани готовятся к приему детей

В дошкольных учреждениях дезинфицируют помещения и проводят генеральную уборку. Ранее Роспотребнадзор сообщил, при каких условиях детсады будут открыты
Яков РЫКОВ
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Опергруппа: Детские сады Рязани готовятся к приему детей.Опергруппа: Детские сады Рязани готовятся к приему детей.Фото: Виталий ФРОЛКОВ
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В Рязани продолжают подготавливать детские сады к приему детей, сообщают чиновники оперативной группы регионального правительства. В настоящее время в зданиях проводятся генеральная уборка и дезинфекция.

«К началу приема в каждом дошкольном учреждении должны быть средства индивидуальной защиты и бесконтактные термометры», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее во время прямого эфира во «ВКонтакте заместитель руководителя Роспотребнадзора Рязанской области Ирина Котова рассказала, что детские сады, а также кафе и рестораны откроются только на третьем этапе снятия ограничений. Что касается дежурных групп в детских садах, то их могут открыть уже на втором этапе (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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