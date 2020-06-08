Рязанцев предупредили о жаре до +31

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:48:34+03:00

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8-12 июня в Рязанской области ожидается жаркая погода – температура будет выше климатической нормы на 4-6 градусов. Об этом сообщило ГУ МЧС со ссылкой на местный филиал Росгидромета. В дневное время суток воздух может прогреваться до 26-31 градуса.

По данным Гидрометцентра России, антициклон станет причиной зноя как в европейской части страны, так и на Урале.

Отметим, что первая неделя лета в Рязани (прежде всего, ее начало), напротив, выдалась довольно прохладной. Отклонение от нормы составило -2,8 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU