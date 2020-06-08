В Сасовском районе Lada Priora попала в смертельное ДТП
В субботу, 7 июня, в Сасовском районе Рязанской области произошло смертельное ДТП. Примерно в 21.50 на дороге Ямбирно – Алешино 49-летний местный житель не справился с управлением автомобиля Lada Priora. Машина съехала в кювет и перевернулась.
Водитель получил тяжелые травмы. Его доставили в больницу, где он впоследствии скончался.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства автоаварии уточняются сотрудниками ГИБДД.
Напомним, что днем ранее массовое смертельное ДТП с участием семи автомобилей произошло в Рязани.
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Также в сети появилась новая запись момента автоаварии с камеры наружного наблюдения (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
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