В Сасовском районе Lada Priora попала в смертельное ДТП

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:29:08+03:00

По предварительной информации, местный житель не справился с управлением

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В субботу, 7 июня, в Сасовском районе Рязанской области произошло смертельное ДТП. Примерно в 21.50 на дороге Ямбирно – Алешино 49-летний местный житель не справился с управлением автомобиля Lada Priora. Машина съехала в кювет и перевернулась.

Водитель получил тяжелые травмы. Его доставили в больницу, где он впоследствии скончался.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства автоаварии уточняются сотрудниками ГИБДД.

Напомним, что днем ранее массовое смертельное ДТП с участием семи автомобилей произошло в Рязани.

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Также в сети появилась новая запись момента автоаварии с камеры наружного наблюдения (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU