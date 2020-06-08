В Рязанской области коронавирусом заразились дети 2 и 3 лет
В Рязанской области 8 июня обновились данные о возрасте заболевших коронавирусной инфекцией. Среди тех, кто за минувшие сутки оказался в этом списке, четверо – несовершеннолетние. Так, заразу обнаружили в анализах детей 2 и 3 лет отроду.
Стоит обратить внимание и на людей, кто в силу возраста входит в группу риска. Положительными оказались тесты на COVID-19 у 19 человек из категории от 65 до 80 лет и у 3 человек старше 80 лет.
Полная статистика новых случаев заражения, пока не прошедших процедуру подтверждения, выглядит так:
от 18 до 45 лет – 20 человек;
от 46 до 64 лет – 30 человек;
от 65 до 80 лет –19 человек;
старше 80 лет – 3 человека;
дети – 4 человека (2; 3; 12; 17 лет).
Возрастная структура с начала пандемии, откуда не исключают выздоровевших и умерших:
от 18 до 45 лет – 1392 человека;
от 46 до 64 лет – 1574 человека;
от 65 до 80 лет – 567 человек;
старше 80 лет – 133 человека;
дети – 422 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU