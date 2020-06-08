2020-06-08T12:08:41+03:00
Коронавирус Covid-19

В Рязанской области коронавирусом заразились дети 2 и 3 лет

Также положительным оказался тест на COVID-19 у 22 человек из группы риска по возрасту
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязанской области 8 июня обновились данные о возрасте заболевших коронавирусной инфекцией. Среди тех, кто за минувшие сутки оказался в этом списке, четверо – несовершеннолетние. Так, заразу обнаружили в анализах детей 2 и 3 лет отроду.

Стоит обратить внимание и на людей, кто в силу возраста входит в группу риска. Положительными оказались тесты на COVID-19 у 19 человек из категории от 65 до 80 лет и у 3 человек старше 80 лет.

Полная статистика новых случаев заражения, пока не прошедших процедуру подтверждения, выглядит так:

от 18 до 45 лет – 20 человек;

от 46 до 64 лет – 30 человек;

от 65 до 80 лет –19 человек;

старше 80 лет – 3 человека;

дети – 4 человека (2; 3; 12; 17 лет).

Возрастная структура с начала пандемии, откуда не исключают выздоровевших и умерших:

от 18 до 45 лет – 1392 человека;

от 46 до 64 лет – 1574 человека;

от 65 до 80 лет – 567 человек;

старше 80 лет – 133 человека;

дети – 422 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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