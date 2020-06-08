Со вторника в Рязани ожидается масштабное отключение горячей воды

8 Июнь 2020 2020-06-08T11:57:58+03:00

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Администрация Рязани сообщает, что со вторника, 9 июня, более 20 улиц областного центра останутся без горячей воды. Связано это с проведением плановых профилактических работ.

С 9 по 22 июня горячую воду отключат по следующим адресам:

- ул. Ленина, д. 36; д. 5а; д. 9; д. 13а; д. 19а; д. 30;

- ул. Садовая, д. 30;

- ул. Свободы, д. 66; д. 46 корп. 2; д. 49; д. 69; д. 73; д. 75; д. 81;

- ул. Радищева, д. 39 (д/сад №1); д. 10; д. 12; д. 61;

- ул. Урицкого, д. 23а (д/сад №2); д. 2а; д. 22;

- ул. Горького, д. 29а (д/сад №17), д. 51 (школа №1), д. 27, д. 32, д. 37, д. 37 корп. 1, д. 45;

- ул. Юннатов, д. 1/8 (д/сад №70);

- ул. Фирсова, д. 6 корп. 1 (д/сад №91); д. 2; д. 10а;

- ул. Лермонтова, д. 14 (д/сад №96); д. 22 (школа №15);

- ул. Электрозаводская, д. 56 (школа №14); д. 54в; д. 79; д. 81;

- ул. Введенская, д. 67; д. 94;

- переулок Войкова, д. 1;

- ул. Есенина, д. 27; д. 46; д. 72/2;

- ул. Лево-Лыбедская, д. 34;

- ул. Маяковского, д. 36;

- ул. Новая, д. 102;

- ул. Ново-Касимовская, д. 15;

- площадь Театральная, д. 7а;

- ул. Фрунзе, д. 18; д. 25; д. 32;

- ул. Циолковского, д. 5 корп. 1; д. 12;

- ул. проезд Яблочкова, д. 7.

С 9 по 17 июня горячую воду отключат по следующим адресам:

- Октябрьский городок, д. 41; д. 42.

Полный график отключения горячей воды можно посмотреть на нашем сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU