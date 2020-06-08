Коронавирус подтвердился у всех 75 рязанцев
По данным федерального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области 8 июня подтвердились еще 75 случаев заболевания COVID-19. Ранее эти люди сдали положительный первый тест, их анализы проверялись лабораторией Роспотребнадзора.
Таким образом, с начала пандемии в регионе выявили 4088 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1458 человек уже поправились и вернулись к нормальной жизни.
Еще 76 первичных положительных тестов на данное время находятся на подтверждении в лаборатории Роспотребнадзора. Вместе с ними под контролем врачей находится (находились) 4164 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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