В период пандемии рязанцы реструктуризировали кредиты на 2,35 млрд рублей

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:47:25+03:00

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За два месяца пандемии коронавируса - с 20 марта по 27 мая – граждане и индивидуальные предприниматели Рязанской области направили кредиторам 11052 заявления на реструктуризацию кредитов. Из них 6535 уже одобрили, еще 713 находятся на рассмотрении.

— Темпы подачи заявлений снижаются. Если в начале мая еженедельные темпы прироста составляли 20%, то в последнюю неделю мая этот показатель был равен 8%. То есть многие рязанцы уже решили, нужны ли им кредитные каникулы, — рассказывает заместитель управляющего Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Елена Морозова отмечает. — Одновременно вырос уровень одобрения заявления – с 51 до 59 процентов. Это говорит о том, что банки хотят сохранить клиентов и идут им навстречу.

Отметим, что всего рязанцы получили реструктуризацию кредитов на сумму более 2,35 млрд рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU