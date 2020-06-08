В период пандемии рязанцы реструктуризировали кредиты на 2,35 млрд рублей
За два месяца пандемии коронавируса - с 20 марта по 27 мая – граждане и индивидуальные предприниматели Рязанской области направили кредиторам 11052 заявления на реструктуризацию кредитов. Из них 6535 уже одобрили, еще 713 находятся на рассмотрении.
— Темпы подачи заявлений снижаются. Если в начале мая еженедельные темпы прироста составляли 20%, то в последнюю неделю мая этот показатель был равен 8%. То есть многие рязанцы уже решили, нужны ли им кредитные каникулы, — рассказывает заместитель управляющего Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Елена Морозова отмечает. — Одновременно вырос уровень одобрения заявления – с 51 до 59 процентов. Это говорит о том, что банки хотят сохранить клиентов и идут им навстречу.
Отметим, что всего рязанцы получили реструктуризацию кредитов на сумму более 2,35 млрд рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU