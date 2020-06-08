Коронавирус в Рязани и области, 8 июня 8.30: на наличие инфекции проверяют 1807 человек
Согласно последней информации о коронавирусе в Рязани и области, полученной к 8 июня 08:30, в регионе зарегистрировано 4013 случаев заболевания. На подтверждении в Роспотребнадзоре находятся 75 положительных тестов по результатам первичных исследований.
В целом на 8 июня 08:30 поступила информация о 10 744 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание.
Под медицинским наблюдением находятся 1807 человек. Прошли обследование 8937 граждан – все они здоровы.
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ИСТОЧНИК KP.RU