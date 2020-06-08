Коронавирус в Рязани и области, 8 июня 8.30: на наличие инфекции проверяют 1807 человек

8 Июнь 2020 2020-06-08T09:32:13+03:00

Последние новости по коронавирусу в Рязани и области на 8 июня. Фото: Олег ЗОЛОТО

Последние новости по коронавирусу в Рязани и области

Изменить размер текста: A A

Согласно последней информации о коронавирусе в Рязани и области, полученной к 8 июня 08:30, в регионе зарегистрировано 4013 случаев заболевания. На подтверждении в Роспотребнадзоре находятся 75 положительных тестов по результатам первичных исследований.

В целом на 8 июня 08:30 поступила информация о 10 744 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание.

Под медицинским наблюдением находятся 1807 человек. Прошли обследование 8937 граждан – все они здоровы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU