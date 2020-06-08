8 Июнь 2020 2020-06-08T08:16:35+03:00

Парковку у ТД «Барс на Есенина» с 1 июля сделают платной. Фото: "Рязань" в ВК.

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Парковка у «Барса на Есенина» с 1 июля станет платной. Фотография с соответствующим объявлением выложена в паблике «Рязань».

«Уважаемые посетители! Приносим извинения за предоставленные неудобства в связи с проведением строительных работ по автоматизации парковочного пространства. Также просим обратить внимание, что с 1 июля 2020 года парковочное пространство будет платным. С уважением, администрация ТД Барс на Есенина», - говорится в объявлении.

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ИСТОЧНИК KP.RU