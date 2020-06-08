Медведь просто погибает: в Рыбном пожаловались на плохое содержание животных в зоопарке

8 Июнь 2020 2020-06-08T08:17:50+03:00

По мнению одной из посетительниц, звери голодные, а клетки грязные и мизерные

Изменить размер текста: A A

Посетители веревочного парка «Пересвет» в городе Рыбное Рязанской области пожаловались на плохое обращение с животными. Сообщение о содержании оленей, кроликов и медведя опубликовано в инстаграме RZN_Life.

«7 июня решили с семьей посмотреть на оленей. Вместо положительных эмоции мы получили слезы и плохое настроение. Подойдя к вольеру с оленями, сердце облилось кровью, по-нашему мнению, животные голодные - сразу все подбежали к нам и стали просить еду. Мы их покормили, вольер весь в грязи. Да, был дождь, но нужно, наверное, как-то предусмотреть этот момент», - говорится в сообщении.

rzn_life Животные в веревочном парке в Рыбном

По словам очевидицы, в одной из клеток «медведь просто погибает» - клетка мизерная для крупного животного, грязная, запах.

Женщина связалась с руководителем зверинца, но тот заверил ее, что у животных все в порядке, они накормлены. Как сказал Алексей [руководитель], медведя они спасли от жестокого хозяина, который хотел его убить, и сейчас ему тут ему намного лучше. Кроме того, по словам руководителя зверинца, вольер медведю собираются расширять, просто сейчас нет денег, а в остальном все прекрасно.

Подробности уточняются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU