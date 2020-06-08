Проливной дождь затопил Центральный рынок Рязани
7 июня после проливного дождя в Рязани затопило Центральный рынок. Фото и видео с места выложили в RZN_Life.
«Только что, Рязань, Центральный рынок. Ливневки забиты и не работают, зато аренду все платят вовремя», - говорится в сообщении.
Напомним, ранее из-за ливней затопило дорогу под путепроводом на Московском шоссе. Для Рязани эта напасть давно уже стала традиционной.
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ИСТОЧНИК KP.RU