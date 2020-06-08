Проливной дождь затопил Центральный рынок Рязани

8 Июнь 2020 2020-06-08T06:46:02+03:00

По мнению очевидцев, в центре города забиты и не работают ливневые канализации [фото]

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7 июня после проливного дождя в Рязани затопило Центральный рынок. Фото и видео с места выложили в RZN_Life.

«Только что, Рязань, Центральный рынок. Ливневки забиты и не работают, зато аренду все платят вовремя», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее из-за ливней затопило дорогу под путепроводом на Московском шоссе. Для Рязани эта напасть давно уже стала традиционной.

rzn_life Потоп на Центральном рынке

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ИСТОЧНИК KP.RU