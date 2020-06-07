В Рязани на улице Фирсова дорога сползла в строительный котлован

7 Июнь 2020 2020-06-07T23:34:30+03:00

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7 июня около 18 часов активный общественник, а также противник застройки района площади Попова и улицы Фирсова многоэтажными домами Михаил Шестаков написал на своей странице ВКонтакте: «Только что на глазах местных жителей (Фирсова д.14) произошло обрушение грунта. Застройщик Жиличев А.А. просто наплевал на все меры безопасности, подкопал дорогу, которая в результате его халатных действий сползла в котлован. Позвонили в полицию, вызвали МЧС и ГИБДД».

Ранее все тот же Шестаков обращал внимание властей на безобразия, творящиеся на стройке: «Сегодня, 02.06.2020, господин Жиличев А.А. (ООО СК Мервинский) продолжил свой беспредел на ул. Фирсова. Пока все спят, его рабочие сливают грунтовую воду из котлована на проезд между домами 14 и 16, которая хлещет далее в сторону Мясокомбината. Бепредел зафиксирован, вызван наряд полиции, отправлено обращение в прокуратуру. Это творится постоянно, но сегодня удалось поймать негодяя с поличным».

И только после происшедшего ЧП городские власти отреагировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU