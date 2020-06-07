Чиновники администрации Рязани отреагировали на сползание дороги в котлован

7 Июнь 2020 2020-06-07T23:32:12+03:00

Кто из них приехал на место коммунального ЧП, сотрудники пресс-службы не сообщили

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Пресс-служба горадминистрации Рязани ответила на сообщение о сползании дороги на улице Фирсова в строительный котлован: «Информация была оперативно доведена до застройщика. На место в срочном порядке выехали рабочие для устранения последствий. Дежурной сменой спасателей огорожена территория».

Затем позже появилось уточнение о том, что «по информации старшего смены спасателей, забор переносится рабочими на сохранившуюся часть внутриквартальной дороги, происходит расширение ограждаемой территории стойки. Для транспорта дорога перекрыта».

Чиновники при этом жителей обрадовали, что есть другая объездная дорога. Да к тому же, остается место для свободного передвижения пешеходов. Хотелось бы напомнить что еще 2 июня активный общественник Михаил Шестаков обращал внимание на безобразия, творящиеся на стройке.

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ИСТОЧНИК KP.RU