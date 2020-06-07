241 рязанец с диагнозом «Коронавирус» находится в состоянии средней степени тяжести
На вечер на 7 июня в лечебных учреждениях региона на лечении находятся 367 пациентов с COVID-19, в том числе 12 детей.
Минздав Рязанской утверждает, что состояние 104 пациентов врачи оценивают как удовлетворительное. 241 рязанец, проходящий лечение в стационаре, находится в состоянии средней степени тяжести. 22 человека, 12 из которых подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, находятся под особым контролем врачей. Они в тяжелом состоянии.
За истекшие сутки в Рязани и области выздоровели еще два пациента. В целом с начала пандемии общее количество выздоровевших достигло 1450 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU