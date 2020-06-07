241 рязанец с диагнозом «Коронавирус» находится в состоянии средней степени тяжести

7 Июнь 2020 2020-06-07T20:18:35+03:00

Общее количество выздоровевших в Рязани и области достигло 1450 человек

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На вечер на 7 июня в лечебных учреждениях региона на лечении находятся 367 пациентов с COVID-19, в том числе 12 детей.

Минздав Рязанской утверждает, что состояние 104 пациентов врачи оценивают как удовлетворительное. 241 рязанец, проходящий лечение в стационаре, находится в состоянии средней степени тяжести. 22 человека, 12 из которых подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, находятся под особым контролем врачей. Они в тяжелом состоянии.

За истекшие сутки в Рязани и области выздоровели еще два пациента. В целом с начала пандемии общее количество выздоровевших достигло 1450 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU