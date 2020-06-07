7 Июнь 2020 2020-06-07T17:23:47+03:00

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В Шумаши, где оседло проживает много цыган, случилось курьезное происшествие. Отвязавшийся конь скакал по обочине навстречу движению транспорта. Видеорегистратор одного из автомобилей зафиксировал, как четвероногий друг цыгана, поскользнувшись на мокрой обочине, падает под колеса. От машины, по всей вероятности, отваливается часть бампера. Затем конь поднимается и продолжает свой путь вольнолюбивого животного.

Настя Трушина, разместившая этот пост 7 июня в сообществе «Подслушано у водителей Рязани» в соцсети ВКонтакте, написала просто: «Моя встреча с конем. Дело было в Шумаши вчера». Один из комментаторов тут же вспомнил еще один случай, случившийся в этом пригородном селе. Ночное ДТП, по его словам, было связано с козлом.

Под Рязанью конь упал под машину.

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ИСТОЧНИК KP.RU