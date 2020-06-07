7 июня после полудня в Рязанской области ждут ливни и даже град
В ближайший час на территории Рязанской области местами ожидаются грозы с порывами ветра 12-17 м/с, кратковременные дожди, в отдельных районах град. Метеорологическое предупреждение распространило Главное управление МЧС России по Рязанской области.
Подобные явления сохранятся до конца суток 7 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU